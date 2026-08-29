El miedo del vigilante al descubrir que la 'reina de la cocaína' vivía en su urbanización: "Iba acojonado"

Ana María Cameno, conocida como la 'reina de la cocaína', intentó pasar desapercibida en una de las zonas más exclusivas de Majadahonda. Allí se instaló junto a su pareja en un ático dúplex de casi 200 metros cuadrados y más de medio millón de euros de valor.

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2015, que laSexta vuelve a emitir este fin de semana, los reporteros reconstruyen la vida de Ana María Cameno lejos de los ambientes que habitualmente se relacionaban con el tráfico de drogas. Tras salir de prisión, la conocida como 'reina de la cocaína' se instaló junto a José Ramón, su pareja y mano derecha, en una exclusiva urbanización de Majadahonda.

El ático dúplex, de casi 200 metros cuadrados, estaba valorado en más de medio millón de euros. La pareja permaneció allí durante un año y dos meses, hasta que Ana María volvió a prisión.

Pero su intento de pasar inadvertida no convenció al personal de la urbanización. El vigilante de seguridad del bloque recordaba que acudía a su puesto "acojonado" después de conocer la verdadera identidad de la mujer. También llamaban la atención las visitas que recibía la pareja. Según explicó, comenzaron a llegar coches de aspecto sospechoso y las vecinas estaban "muy mosqueadas".

Ana María Cameno fue condenada en septiembre de 2022 por la Audiencia Nacional a 16 años de prisión y una multa de 21 millones de euros. Otros miembros de la organización también recibieron penas de prisión.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.