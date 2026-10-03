Alexandra Alonso (Confinia) expone que en el último año han podido tramitar "cien desahucios de grandes tenedores"

Este bufete está especializado en dar apoyo a grandes carteras inmobiliarias. Como indican, no solo son fondos de inversión, también particulares

Pocos días después del desahucio de Maricarmen se celebra en Madrid The District, un encuentro del sector inmobiliario. Este se celebraba en Barcelona, pero las protestas contra los fondos y los grandes propietarios han provocado que la última edición se haya trasladado a Madrid.

Esto no ha evitado que también se produzcan protestas en la capital y que los activistas protesten por lo ocurrido a Maricarmen o la compra de un ático de 6,6 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid.

Urbagestión asegura que la única vivienda que tienen en propiedad es la de Maricarmen, pero existen otras que acumulan muchas más. Y, en ocasiones, recurren a despachos especializado en grandes carteras inmobiliarias, como Confinia.

Alexandra Alonso es su directora. Esta cuenta que, en el último año, han podido tramitar cien desahucios de grandes tenedores. "La demanda de este tipo de clientes ha subido enormemente", expone.

Alonso indica que, aunque se tienda a pensar que estos grandes tenedores son fondos de inversión, "tenemos desde pequeñas empresas que compran a modo de inversión, promotores grandes, constructoras e, incluso, de pequeños particulares que, en este caso, heredan muchas veces y van saliendo los números".

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