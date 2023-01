Cinco años después de que Equipo de Investigación indagara por primera vez en la figura de Sinaí Giménez, el programa vuelve al barrio del 'rey de los gitanos gallegos', en Padrón, A Coruña.

Sinaí Giménez se hace llamar el 'Obama gallego'. Llenó el pueblo de publicidad, a pesar de que anunciarse en cada valla costaba unos 700 euros. Su programa político se basaba en la construcción de 5.000 viviendas de edificación pública. "Ese tipo de cuestiones forman parte de las candidaturas que buscan el titular", explicó en 2020 Rubén Pérez, concejal de 'En Marea' de Vigo.

En Facebook también alardeaba del apoyo de personajes públicos, como Los Chunguitos o Las Azúcar Moreno, aunque posteriormente reconocieron a Equipo de Investigación que no le conocían. Sin embargo, no consiguió más de 200 apoyos.

Una de las integrantes de la lista electoral de Sinaí Giménez aceptó la entrevista de Equipo de Investigación, pero sin mostrar su rostro: "Me da miedo. Él sabe cómo hablar, cómo convencerte. Él no nos decía de dónde salía su dinero. Después de las elecciones no supimos nada más de él. Hemos sido gente que ha utilizado para su beneficio propio".