El inquietante audio de Óscar Sanz a la amiga de Esther: pidió que toda la información pasara primero por él

Más de cuatro años después de la desaparición y muerte de Esther López, la investigación se reactiva tras hallar un zulo en la antigua casa del principal acusado. En 2022, una amiga reveló el inquietante contacto que mantuvo con Óscar.

Han pasado más de cuatro años desde la desaparición y muerte de Esther López, vecina de Traspinedo de 35 años, y la investigación vuelve a reactivarse tras el hallazgo de un zulo oculto bajo una litera en la antigua vivienda del principal acusado de acabar con su vida. Óscar Sanz, de 40 años, nunca reveló la existencia de ese habitáculo, ni tampoco lo hizo su familia.

En un programa de Equipo de Investigación emitido en 2022, Iria, amiga de Esther López y cercana a su familia, relató cómo se puso en contacto con Óscar nada más conocer la desaparición: "Le dije que me contase qué había pasado desde el momento en que salieron del bar".

Según su testimonio, Óscar le respondió que iban a dejar a Carolo en casa y que Esther quería seguir de fiesta. "Me dijo que ella se enfadó, que le llamó cortarrollos, cortapedos, y que se bajó del coche", recordó.

Iria censuró entonces aquella versión y aseguró que le recriminó su comportamiento. "Le dije a Óscar cómo se le ocurría hacer eso, por qué dejaba allí sola a Esther y no se esperaba con ella, porque hacía frío y no había luz", relató visiblemente molesta.

Fue en ese momento cuando, según explicó, empezaron a surgirle dudas. Y aún más después de recibir un audio en el que Óscar pedía que toda la información sobre la desaparición se la hicieran llegar a él para trasladársela posteriormente a la Guardia Civil.

Equipo de Investigación tuvo acceso a ese mensaje de voz: "Buenas tardes, Iria. Oye, me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, todo lo que sepamos... que les llame, que me han dejado un teléfono, o que les mande un correo. Más que nada, para que me lo reenvíes, metérselo en un correo y mandárselo. Que lo miren y lo investiguen".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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