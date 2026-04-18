La hermana de Esther López estalla tras el interrogatorio de Óscar Sanz: "Delante de mis narices"

Equipo de Investigación habló en 2022 por primera vez con Inés, la hermana de Esther López, que abrió las puertas de su casa a un medio. El acusado negó el uso del "modo avión", una versión que su entorno pone en duda.

El caso de Esther López, ocurrido hace más de cuatro años, ha vuelto a situarse en el centro de la investigación judicial. La causa se reactiva tras el hallazgo de un zulo oculto bajo una litera en la antigua vivienda del principal acusado, un espacio cuya existencia nunca fue revelada ni por él ni por su entorno familiar.

Óscar Sanz, de 40 años, regresó este jueves al inmueble después de que la jueza autorizara el acceso tanto a los agentes como al antiguo propietario del chalet, recientemente vendido. El descubrimiento de este habitáculo introduce un nuevo elemento en una investigación marcada desde el inicio por las incógnitas.

Esther López, vecina de 35 años de Traspinedo, desapareció de madrugada tras pasar la noche con amigos. Veinticuatro días después, su cuerpo fue localizado de forma repentina en una cuneta, en una zona visible, con lesiones compatibles con un atropello, una circunstancia que siempre ha generado dudas entre los investigadores.

En 2022, el programa Equipo de Investigación reconstruyó sus últimos movimientos junto a Inés López, hermana de la víctima. Aquella noche, Esther había salido a ver un partido de fútbol y terminó encontrándose con Carolo y Óscar, las últimas personas que la vieron con vida.

Uno de los puntos clave del caso lo aporta el análisis tecnológico. El perito informático forense David del Olmo explicó que los datos de antenas de telefonía y conexiones bluetooth sitúan al principal sospechoso en un escenario difícil de sostener con su versión. Según detalló, el teléfono de Esther entró en "modo avión" apenas un minuto después de su última llamada con su madre, permaneciendo así entre las 6:32 y las 8:55, exactamente el mismo intervalo en el que el móvil de Óscar registró el mismo estado.

El acusado negó este extremo ante la jueza, asegurando que nunca utilizaba el "modo avión". Una afirmación que su entorno cuestiona abiertamente. "Venga, por favor. Has estado de fiesta con nosotros, te quedaste en casa de tu amiga Inés y pusiste el móvil en modo avión porque tu expareja no paraba de llamarte. Delante de mis narices", sostuvo con contundencia la hermana de Esther, rechazando su versión.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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