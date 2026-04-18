El forense apunta a un traslado del cuerpo de Esther López: "Pudo estar en un arroyo, un charco o una piscina"

Equipo de Investigación entrevistó al forense Aitor Curiel, quien sostiene que el cuerpo de Esther López pudo estar en un lugar distinto a la cuneta. Varios indicios, según explica, apuntan a una exposición previa a humedad ambiental.

Las conclusiones del forense que practicó la autopsia de Esther López ponen el foco en una incógnita clave: el lugar en el que estuvo el cuerpo antes de ser hallado. Equipo de Investigación entrevistó a Aitor Curiel, quien apunta a que el cadáver pudo permanecer en un entorno distinto a la cuneta donde apareció.

"Es lógico pensar que el cadáver no estuviera ahí siempre, y si hubiera estado en otro lado sería un sitio con mucha humedad, como un arroyo, un charco o una piscina", explicó el forense. Según detalló, varios de los hallazgos encajan con la exposición a humedad ambiental.

Curiel subrayó además que una de las principales hipótesis es el atropello, dado el politraumatismo con lesiones en múltiples localizaciones. A ello se suma la posición en la que fue encontrado el cuerpo, que, a su juicio, sugiere "una manipulación del cadáver y de la colocación de los objetos".

Entre los indicios, destacó las rozaduras en botones y botas, compatibles tanto con el arrastre tras un impacto como con un posible traslado posterior. También señaló la presencia de pintura azul en el pantalón de la víctima, un elemento que, según indicó, debería orientar la búsqueda hacia vehículos compatibles.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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