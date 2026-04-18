Equipo de Investigación revela con un perito forense las pruebas que señalaron a Óscar Sanz por la muerte de Esther López

Entre los datos más relevantes, las antenas de telefonía sitúan a Óscar a las 3:22 horas y a Esther a las 3:26 en la residencia del investigado. Además, ambos teléfonos permanecieron en "modo avión" entre las 6:30 y las 9:00 horas.

Óscar Sanz, único investigado por la muerte de Esther López en Traspinedo, ha vuelto a situarse en el centro de la investigación. El foco se dirige ahora al chalé que era de su propiedad cuando desapareció la vecina de este municipio vallisoletano, donde recientemente se ha localizado un zulo oculto que pasó inadvertido en los registros practicados en su día por la Guardia Civil.

En 2022, Equipo de Investigación ya analizó varios indicios clave que apuntaban a Óscar como principal sospechoso del crimen. Entre ellos, los datos de geolocalización de los teléfonos móviles de ambos durante la madrugada de los hechos. David del Olmo, perito informático forense, subrayó entonces "un dato muy importante": las antenas de telefonía sitúan a Óscar a las 3:22 horas y a Esther López a las 3:26 en las inmediaciones de la vivienda del investigado.

La versión de Óscar también quedó bajo sospecha. Él sostuvo que, tras llegar a casa, se acostó de inmediato. Sin embargo, según explicó el experto, la actividad registrada por el sistema Bluetooth de su vehículo desmontaría ese relato: entre las 3:29 y las 3:40 horas permaneció conectado al coche, lo que indicaría que seguía despierto y en movimiento.

A ello se suma otro detalle llamativo: realizó dos llamadas a números desconocidos y una llamada por WhatsApp al antiguo teléfono de Esther, guardado en su agenda con el nombre de "Esther Friskis".

Del Olmo también destacó una coincidencia especialmente relevante. El móvil de Esther López entró en "modo avión" apenas un minuto después de la última llamada de su madre y permaneció así entre las 6:32 y las 8:55 horas. De forma paralela, el teléfono de Óscar también estuvo en “modo avión” entre las 6:34 y las 9:11 de la mañana.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.