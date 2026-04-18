"Estoy esperando a Luisillo": el mensaje que precede a la desaparición de Esther López

El mismo año de la desaparición, Equipo de Investigación reconstruyó el caso en 'La última noche de Esther' con declaraciones y notas de voz clave. Entre ellas, destaca uno de los últimos mensajes que la joven envió la noche del 12 de enero.

Más de cuatro años después de la desaparición de Esther López, el caso vuelve a cobrar relevancia. La investigación se ha reactivado tras el hallazgo de un zulo oculto bajo una litera en la antigua vivienda del principal acusado de su muerte, Óscar Sanz, de 40 años, quien nunca reveló la existencia de ese habitáculo, ni tampoco lo hizo su entorno familiar.

El mismo año de la desaparición, Equipo de Investigación reconstruyó los hechos en el reportaje 'La última noche de Esther', a partir de declaraciones y reveladoras notas de voz intercambiadas entre los implicados.

Entre los elementos recuperados, destaca uno de los últimos mensajes enviados por la joven, de 35 años, la noche del 12 de enero: "Ey, amigo. Estoy bien, aquí en casa esperando a Luisillo. A ver si viene y vamos a ver el partido". Apenas siete horas después, su rastro se perdería.

La noche avanza y, una hora más tarde, Esther recibe un mensaje de WhatsApp de otro amigo, Carolo, preguntándole si sabía dónde podía "pillar un pollo". "Ni idea, tía, yo ahora me voy a ir a mi casa, y cada uno se va a ir a la suya", respondió ella. Fue una de las últimas comunicaciones conocidas antes de su desaparición.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.