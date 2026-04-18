Un arquitecto español exprime un nanopiso de 10 m² en Hong Kong: ducha sobre el retrete y diseño al milímetro

En Hong Kong, donde la vivienda es casi inaccesible, surgen los llamados nanopisos: espacios mínimos de hasta 10 m² donde cabe lo imprescindible. Un arquitecto español muestra cómo es vivir en uno de estos apartamentos al límite del espacio.

En Hong Kong, el espacio es un lujo. Una ciudad vertical, saturada de rascacielos y con uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo, donde acceder a una vivienda en propiedad está fuera del alcance de la mayoría. Con más de siete millones de habitantes concentrados en apenas 700 kilómetros cuadrados urbanizables —y con gran parte del territorio protegido como zona verde—, la falta de espacio ha dado lugar a una solución extrema: los llamados nanopisos.

Viviendas diminutas, a menudo de entre siete y once metros cuadrados, donde cabe —literalmente— lo imprescindible. Espacios que rozan el límite de la habitabilidad y en los que, en muchos casos, viven incluso familias enteras. Desde hace apenas un mes, también un arquitecto español.

Equipo de Investigación accedió a uno de estos apartamentos. "Yo no cocino en casa. Cualquier cosa que haga hace que todo huela", explica el arquitecto mientras compra comida fuera, una rutina habitual para quienes viven en este tipo de espacios.

El edificio concentra perfiles muy distintos: estudiantes, trabajadores migrantes —muchos procedentes de Filipinas o Indonesia— e incluso pequeños negocios. "Ahí hay un bar, en la segunda planta. Tiene hasta terraza", señala.

Su vivienda, asegura, está entre las más amplias del bloque. "Es de las grandes. Aquí está la cocina, el lavadero… y aquí el baño. Ahora mismo estás dentro de la ducha. Se moja todo", describe. Un espacio mínimo, funcional, reducido a lo esencial. "Tengo lo justo para sobrevivir".

El precio, sin embargo, no es proporcional al tamaño: alrededor de 1.000 euros al mes. El piso pertenece a una empresaria china que se dedica a reformar viviendas, subdividirlas y alquilarlas. Un modelo de negocio extendido en la ciudad, donde cada metro cuadrado se convierte en oportunidad.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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