Un ingeniero industrial explica cómo se hacen los sabores de las bebidas energéticas: "Con un gramo hacemos un litro"

Manuel Peña, ingeniero industrial, muestra en este vídeo cómo preparan en su empresa un aroma de mojito que podría convertirse en sabor de una bebida energética y explica que cada vez reciben más peticiones de aromas nuevos.

La competencia entre las marcas de bebidas energéticas también está en el sabor. En un mercado saturado, cada nuevo aroma es una oportunidad de captar consumidores.

Equipo de Investigación viaja hasta una empresa en Bollullos de la Mitación, en Sevilla, donde los sabores se diseñan con precisión industrial.

Manuel Peña, ingeniero industrial, muestra en este vídeo dos mezclas que ya están preparadas para convertirse en bebida energética: el sabor a nube de gominola y el aroma de higo. Además, hace una demostración de lo que hace falta para preparar el aroma de mojito y la fórmula que van a utilizar.

En este último caso explica que utilizan alcohol, así como un aroma muy concentrado del que solo necesitan un gramo para hacer "un litro de bebida energética".

Lo primero que añaden a la mezcla es su disolvente. A continuación incorporan hierbabuena, lima y un toque de limón para "tener también notas cítricas". Por último, incluyen extracto de roble "para que sea, digamos, como un ron mucho más concentrado".

Preparada la mezcla, Manuel cuenta que se envía al fabricante para que haga la prueba en su producto y vea "si le convence o no".

El ingeniero admite que en los últimos años ha habido un aumento en las peticiones para ampliar la gama de sabores y olores de este tipo de bebidas. En su empresa, afirma, ahora mismo pueden tener "fácilmente" 200 aromas distintos. De media, cada marca con la que trabajan les está pidiendo 20 o 30 aromas de nuevo desarrollo cada año.

En algunos casos, señala, las empresas ponen "nombres de fantasía" con el que buscan diferenciarse de su competencia.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.