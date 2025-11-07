El influencer que invirtió hasta en tres ocasiones con Paco 'el Bueno': "El dinero en efectivo, en una bolsa"

El influencer, de 25 años, ha explicado que Francisco era "muy cariñoso y muy cercano": "Era ideal. Te invitaba a su casa y decía que te iba a generar mucha rentabilidad".

Equipo de Investigación ha hablado con un influencer de 25 años que reconoce invirtió hasta en tres ocasiones con Paco 'el Bueno'. El dinero, todo, en efectivo. "Todo el mundo hablaba bien de él. Si tú no invertías eras el raro del pueblo. Las referencias eran increíbles", ha expresado.

"Pasaba por mi tienda y me saludaba. Y pasaban otras cuatro más y las conocía. Muy cariñoso, muy cercano. Ideal. Yo hice tres inversiones. La primera vez le di 13.000 euros en su casa en efectivo. La segunda, 20.000. La tercera, el 22 de febrero de 2023 de 25.000 euros", ha afirmado.

Y prosigue: "Tenía dos opciones, o hacerlo con la aseguradora o con él. Y él te invitaba a su casa y que te iba a generar mucha rentabilidad. Te prometía cifras y cifras... El dinero, todo en efectivo. En una bolsa".

"No tengo ni idea del motivo por el que tenía que dárselo en efectivo. La última vez que le aporte los 25.000 euros me daba el banco una cantidad y me faltaba dinero. Me recorrí todos los cajeros de Vélez-Málaga, estresado. Si son 25.000 son 25.000, no 24.000 y algo", ha explicado el influencer.

En sus palabras ha contado cómo fue la situación: "Me invitó a subir arriba. Una casa muy oscura, silencioso... Todo lleno de estanterías con boletines, carpetas grandes y eso te hacía pensar que era alguien que venía de otros siglos. Salía de su casa por las noches pues sin el dinero obviamente y con el recibo de lo que yo había invertido en este caso pues 20.000 euros, el sello, su firma y mis datos".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

