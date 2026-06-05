Roban en directo el móvil a un reportero de Equipo de Investigación: así lo intenta localizar con el software de un hacker

Un reportero de Equipo de Investigación pone a prueba el software de un hacker experto en ciberseguridad para ponerle cara a los ladrones de móviles. Lo hace en la Puerta del Sol, uno de los lugares donde más teléfonos se roban.

Equipo de Investigación pone a prueba un software de un hacker experto en ciberseguridad que ha sido diseñado para poner cara a los ladrones de móviles.

Se trata de un software espía que, explica el experto, permite, en remoto, acceder al audio del micrófono, a las cámaras y a la ubicación GPS del dispositivo. Todo ello, sin que el ladrón lo sepa.

Tras instalarlo en un teléfono móvil, un reportero del programa se va a la Puerta del Sol, una de las zonas más concurridas de Madrid y uno de los puntos donde más móviles se roban para comprobar cómo funciona.

En un momento dado, el reportero se da cuenta de que ya le han robado el teléfono y en ese momento el software se pone en marcha. La ubicación sitúa el dispositivo a 10 metros de su posición, mientras que se pueden oír voces que dicen "compro oro, compro oro" desde una zona cercana.

Sin embargo, antes de localizar al ladrón la señal se pierde. Han apagado el teléfono que le acaban de robar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de los móviles robados' en atresplayer.