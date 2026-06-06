Las polémicas declaraciones de una modelo sobre el uso de Ozempic para adelgazar: "Perdí nueve kilos en dos semanas"

Catalina Maya, modelo colombiana y usuaria de Ozempic, habló con Equipo de Investigación acerca del uso que hace de este medicamento, con el que llegó a perder nueve kilos en dos semanas. Aún lo usaba cuando pesaba solo 53 kilos.

La popularidad de Ozempic como método para perder peso llevó a Equipo de Investigación a recoger el testimonio de quienes conocían de cerca su uso fuera del ámbito médico. Entre ellos, un experto en moda y belleza que facilitó al programa el contacto con Catalina Maya, una modelo colombiana que consumía habitualmente este fármaco antidiabético, indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

"Un endocrino colombiano me recomendó probar Ozempic porque mucha gente lo utilizaba para adelgazar. Entonces empecé a buscarlo en Colombia. Allí se vende sin receta médica y es barato", explicaba Catalina Maya durante una conversación telefónica.

La modelo reconoció que comenzó a utilizarlo tras perder nueve kilos en apenas dos semanas y que, desde entonces, lo empleaba de forma regular, al menos una vez al mes. "Siempre tengo una dosis guardada en la nevera de mi casa por si subo una o dos libras", admitía. En ese momento pesaba solo 53 kilos. "Estoy en el peso que siempre he querido tener", afirmaba.

Además, aseguraba que el uso del medicamento estaba muy extendido entre personas que buscaban perder peso. "Tengo amigas argentinas, mexicanas y españolas que se volvían locas porque en Madrid estaba agotado y lo mandaban a comprar no sé dónde. Pero ojo, no solo lo usan las mujeres; los hombres también lo toman", señalaba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2024.

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