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Los indignantes mensajes entre caseros que alquilan habitaciones: "Persona sola con hijos... como les cueste pagar, no los sacas ni con calzador"

Equipo de Investigación accede a un chat de Telegram en el que propietarios que alquilan habitaciones comparten mensajes indignantes y consejos para seleccionar inquilinos, con comentarios discriminatorios y prejuiciosos.

"Para caridad, la madre Teresa": el indignante chat entre propietarios que alquilan por habitaciones

Un chat de Telegram utilizado por propietarios que alquilan habitaciones destapa cómo algunos caseros seleccionan a sus inquilinos. Equipo de Investigación accede a conversaciones en las que se comparten consejos y mensajes discriminatorios contra distintos perfiles de arrendatarios.

"Mi piso, mi negocio, mis condiciones", afirma uno de los miembros del grupo después de que se sucedan recomendaciones sobre a quién conviene no alquilar. Entre los colectivos señalados aparecen personas latinas, pensionistas y familias monoparentales.

"Los latinos son problemáticos por la bulla que meten", escribe uno de los participantes. Sobre los pensionistas, algunos aseguran que son "guerreros" porque "defienden mucho sus derechos" y generan conflictos de convivencia.

Las familias monoparentales también son objeto de comentarios despectivos. "Persona sola con hijos... como les cueste pagar, no los sacas ni con calzador", se puede leer en otro de los mensajes.

Todo vale, según reflejan las conversaciones, con tal de evitar posibles problemas con los inquilinos. "Para caridad, la madre Teresa de Calcuta", zanjan en el chat.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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