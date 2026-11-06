Un vecino de Sevilla, a Equipo de Investigación sobre los gorrillas: "A ver si os los lleváis y les dais trabajo; estoy hasta la pol**"

Un hombre irrumpe en mitad de una entrevista a un aparcacoches y expresa su enfado ante los reporteros. "Estoy hasta la pol**", expresa, a lo que añade que todos los días hay peleas.

Nos desplazamos a Sevilla para comprobar cómo los gorrillas ocupan las calles. Allí, hablamos con uno de ellos, quien cuenta que trabaja "por libre" y que las zonas las determinan entre ellos, "el primero que llegue y el que más aguante". Sin embargo, en mitad de la conversación se produce un tenso momento con otra gorrilla. "No respetas. Estamos primero antes que tú. Me está entrevistando esta mujer y tú no puedes venir aquí a querer quitarme los huecos que tenemos nosotros".

Tras este tenso momento, un vecino irrumpe en la grabación. "¿Esto que es, televisión?", pregunta. Al decirle que somos de laSexta, responde: "Pues a ver si os los lleváis allí y les dais trabajo". Yo soy vecino y estoy hasta la pol** ya. Todos los días se pelean a 'guantás", expresa, en mitad de la discusión entre los dos aparcacoches.

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