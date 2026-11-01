La cadena de favores que pudo ser el origen del triple crimen de Morata: el asesino "pidió dinero a la comunidad pakistaní con intereses muy altos"

Dilawar Hussein, ya condenado a 36 años de cárcel por el triple crimen, entregó 30.000 euros a las hermanas asesinadas, que le prometieron que le devolverían el doble.

El triple crimen de Morata de Tajuña fue uno de los más sonados de 2024. Dos hermanas engañadas por estafadores del amor que generaron tal deuda que el hombre que les prestó dinero decidió acabar con su vida. Ya con un veredicto de asesinato contra Dilawar Hussein, condenado a 36 años de prisión, el caso fue analizado en 2024 por Equipo de Investigación, que habló con algunos de los más allegados de las hermanas Gutiérrez, que tras caer en una estafa del amor fueron asesinadas por una deuda económica junto a su hermano.

Según descubre el programa entonces, los estafadores hacen creer a Ángeles, una de las víctimas, que cobrará la herencia de su novio fallecido, pero, de nuevo, les piden más dinero. Cuando medio pueblo se cambia de acera al verlas venir, aparece en su vida un personaje, que dará un vuelco el rumbo de esta historia.

Las hermanas no paraban de enviar dinero a sus falsos novios. Pero lo tienen que hacer desde otra localidad, cerca del pueblo donde viven, porque en las oficinas de Correos ya no se lo permiten, por lo que recurren a un locutorio regentado por un ciudadano pakistaní, Dilaware. Es en este momento cuando entra en escena el condenado por el asesinato de las hermanas, que acudían muy a menudo a su locutorio a enviar dinero.

David López Frías, periodista de 'El periódico de España', contaba entonces que las hermanas necesitaban más dinero, por lo que optaron por pedírselo a Dilaware, que les entregó 30.000 euros con la promesa de que va a acabar recibiendo 60.000. "Dilaware no dispone de tanto y lo que hace es pedir un préstamo a la comunidad pakistaní. Esto es una práctica relativamente habitual, pero se prestan dinero con unos intereses muy altos", explica el periodista.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.