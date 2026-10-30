Hoy, Equipo de Investigación reconstruye dos crímenes de Halloween: un asesino que paseó con la cabeza de su víctima y otro, sin resolver

Glòria Serra pone el foco en dos crímenes cometidos en Halloween en Huelva y Toledo, con un asesino condenado a más de 21 años de cárcel y otro caso que, cuatro años después, continúa sin resolverse.

Este viernes, a partir de las 22:30, Glòria Serra presenta en laSexta Los crímenes de Halloween, un reportaje que investiga dos asesinatos ocurridos con un año de diferencia en Huelva y Toledo. El programa recupera las declaraciones judiciales del asesino de Huelva, reconstruye su pasado en una prisión mexicana y examina las pistas del asesinato de Lorenzo Pompiliu, un joven de 21 años cuyo asesino sigue sin identificar.

Huelva, 31 de octubre de 2020. Un hombre recorre las calles con una bolsa de supermercado. En su interior lleva la cabeza de Cándido Romero, su amigo desde la infancia, al que ha asesinado y decapitado. Los vecinos creen inicialmente que se trata de una broma de Halloween.

El hombre es Manuel Jesús Navarro, conocido como 'el Mexicano'. Es detenido y condenado a 21 años y cinco meses de prisión por el asesinato y la profanación del cadáver.

Pero su historia no comienza en Huelva. Durante más de una década estuvo encarcelado en México. Equipo de Investigación viaja hasta Monterrey, reconstruye su pasado con periodistas y antiguos compañeros de prisión y recupera sus declaraciones judiciales, en las que asegura haber matado a varias personas durante su estancia en una cárcel mexicana.

Toledo, 31 de octubre de 2021. Lorenzo Pompiliu, de 21 años, regresa a casa con su amigo Álvaro cuando se encuentran con un hombre enmascarado y armado con un machete. El desconocido les exige dinero y los ataca. Lorenzo muere a consecuencia de una herida en el cuello. Álvaro sobrevive.

El programa reconstruye las últimas horas de Lorenzo con el testimonio de uno de sus amigos, examina el atestado policial y sigue las principales líneas de investigación: los jóvenes que vieron a un hombre enmascarado poco antes del asesinato, las personas investigadas y las pistas que no permitieron identificar al responsable.

El reportaje recoge también el testimonio de Constantín, el padre de Lorenzo, que sigue reclamando justicia sin saber quién asesinó a su hijo.

Este viernes, en laSexta, Equipo de Investigación: 'Los crímenes de Halloween'.

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