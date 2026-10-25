"Ahora hago la compra en ocho sitios distintos": los malabares de un padre de familia numerosa para poder ahorrar

"Hay en un supermercado en el que compro productos lácteos que están cerca de la fecha última de consumo y son mucho mas baratos", explicaba Alfredo a Equipo de Investigación en 2023.

Alfredo es padre de tres hijos y con la subida de precios ha tenido que modificar sus hábitos de consumo. El hombre explicaba en 2023 a Equipo de Investigación que antes iba a un hipermercado y compraba todo allí, pero que ya tenía que ir a hasta a ocho tiendas distintas para conseguir ahorrar dentro de lo posible.

"Hay en un supermercado en el que compro productos lácteos que están cerca de la fecha última de consumo y son mucho mas baratos", explica en el programa. En la compra familiar gastan más o menos en comida 650 euros y, cuenta, no tienen más dinero para meterlo en comida. "Entonces, o te buscas la vida yendo a un montón de sitios o no puedes salir a tomar un vermú", lamenta.

De hecho, contaba que hay productos que había dejado de consumir: "Compramos mucha menos fruta y menos carne, y hemos estado unos meses que no comprábamos pescado porque está insufrible". La verdura la compraban congelada, que sale más barata.

Además, cuando pegó el subidón dejaron de comprar aceite de oliva: "Eso fue tajante. Ahí no hubo tu tía, de girasol o ninguno".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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