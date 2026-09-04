Hoy, 'Equipo de Investigación' estrena temporada con el reportaje 'La cara oculta del verano'

'Equipo de Investigación' estrena temporada poniendo el foco en la falta de trabajadores en sectores clave del turismo. Socorristas sin formación práctica, alojamientos saturados y guías sin acreditación destapan la cara menos visible del verano de récord. Este viernes, a las 22:030 horas, en laSexta.

España acaba de cerrar otro verano de récord. Pero detrás de las playas abarrotadas y los hoteles llenos, miles de puestos de trabajo siguen siendo difíciles de cubrir. 'Equipo de Investigación' estrena temporada siguiendo el rastro de esa escasez: socorristas que no pueden vigilar toda la playa, cursos online por 35 euros, trabajadores captados a miles de kilómetros y alojamientos compartidos por más de veinte personas.

Socorristas para un verano de récord

En una playa de Málaga, seis socorristas se preparan para vigilar a miles de bañistas. Jorge tiene 19 años y asegura que él solo debe cubrir tres kilómetros de costa. Cuando uno de los reporteros le pregunta quién vigila el resto, responde: "Nadie".

A partir de ahí, Gloria Serra y su equipo ponen el foco en el negocio de la formación. Localizan cursos de socorrismo 100% online, ofertas de cuatro titulaciones en una y formaciones por apenas 35 euros. Una de las academias consultadas confirma que su curso es exclusivamente teórico y no incluye prácticas. "Es como si a un conductor de autobús le dejaran conducir sin haber hecho ni siquiera una práctica", advierte Carlos Alonso, responsable de Formación de la Federación Española de Socorrismo.

De Perú a Madrid: certificados bajo investigación

Los reporteros reconstruyen también el viaje de un grupo de ciudadanos peruanos atraídos por la posibilidad de trabajar como socorristas en España. Uno de ellos asegura que, al llegar a Madrid, tuvo que pagar otros 200 euros por un curso que nunca llegó a realizar y que días después recibió un certificado español. "El certificado es falso porque nunca llegamos a hacer el curso", afirma.

La UCRIF de la Policía Nacional explica al equipo de Gloria Serra que durante su investigación detectó documentación presuntamente falsa relacionada con la inscripción de algunos trabajadores en el registro de socorristas de la Comunidad de Madrid. La causa está pendiente de juicio. "Nosotros consideramos que han sido engañados", afirma un inspector, que advierte: "Yo creo que es solo la punta del iceberg".

22 socorristas en 130 metros cuadrados

El programa cambia entonces de pregunta: ¿qué encuentran estos trabajadores cuando llegan a sus destinos? Algunos han decidido enseñarlo. Una trabajadora denuncia haber sido alojada en un antiguo cuarto de baño. Juani, camarera de piso desplazada desde Granada a Ibiza, graba el estado de la vivienda que le ofrecen: "El frigorífico está podrido, totalmente podrido".

En Baleares, los reporteros entran en una vivienda en la que 22 socorristas comparten apenas 130 metros cuadrados. Algunos aseguran pagar 410 euros mensuales por persona por compartir habitación.

El equipo muestra contratos, nóminas e imágenes de estos alojamientos a un inspector de Trabajo para conocer si las condiciones se ajustan a la legalidad.

¿Quién hace negocio con los free tours?

Gloria Serra y su equipo siguen el rastro del dinero de un fenómeno que ha conquistado las ciudades turísticas: los free tours.

Los reporteros comprueban cuánto paga el turista, cuánto recibe el guía y qué papel desempeñan las grandes plataformas. También localizan a dos antiguos guías cuyo caso por su relación laboral acabó en los tribunales.

El recorrido termina en Sevilla. Allí, un grupo de guías oficiales se ha organizado para detectar a personas que realizan visitas turísticas sin la acreditación exigida. Las cámaras de 'Equipo de Investigación' les acompañan y, en apenas unos minutos, localizan al primer guía sin acreditación.

'Equipo de Investigación' vuelve con una nueva temporada para mostrar lo que no vimos del verano que acabamos de vivir. 'La cara oculta del verano', este viernes 4 de septiembre, a las 22:30 horas, en laSexta.

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