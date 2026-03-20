Hoy, Equipo de Investigación estrena 'Jugando con fuego', un reportaje sobre el riesgo de las bengalas y los “piroyoutubers"

Equipo de Investigación estrena el reportaje 'Jugando con fuego' para analizar el riesgo de las bengalas y el fenómeno de los 'piroyoutubers', grupos que viajan a España durante las Fallas para detonar artefactos pirotécnicos.

Este viernes, a las 22:3 horas, Equipo de Investigación estrena con Glòria Serra el programa 'Jugando con fuego'. En el reportaje, entre otras cosas, los periodistas descubren las máquinas de fuego frío utilizadas en discotecas y espectáculos para lanzar chispas que pueden comprarse por internet desde unos 150 euros y que pueden usarse sin una regulación específica.

El reportaje muestra cómo las chispas del llamado fuego frío pueden prender materiales decorativos habituales en discotecas y restaurantes, lo que aumenta el riesgo cuando este tipo de dispositivos se utiliza en espacios cerrados.

Además, esta investigación aborda también el fenómeno de los "piroyoutubers", grupos que viajan a España durante las Fallas para detonar artefactos pirotécnicos de gran potencia y difundir las explosiones en redes sociales. En uno de estos casos, una detonación llegó a provocar un cráter en un barrio residencial de Valencia.

El programa también reconstruye la explosión ocurrida en Paramos (Tui), donde en 2018 estallaron 2.500 kilos de material pirotécnico almacenado ilegalmente, causando dos muertos y decenas de heridos.

Además, Equipo de Investigación analiza las conclusiones técnicas del incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Murcia, donde murieron 13 jóvenes, para explicar qué ocurrió aquella madrugada y qué fallos de seguridad pudieron influir en la tragedia. Una realidad que plantea una pregunta incómoda: qué puede ocurrir si el uso de la pirotecnia continúa extendiéndose fuera de los recintos profesionales y sin un control efectivo.

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