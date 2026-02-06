Hoy, Equipo de Investigación estrena 'Cáncer S.L.': un análisis sobre el auge de los tratamientos "milagro"para pacientes oncológicos

'Cáncer S.L.' plantea una pregunta clave: ¿quién se está enriqueciendo con la falsa esperanza de los pacientes oncológicos y qué herramientas existen para frenar este negocio?. Esta noche, a partir de las 22:30 horas, en laSexta.

Tras el Día Mundial contra el Cáncer, Equipo de Investigación estrena 'Cáncer S.L.', un reportaje que investiga el auge de las pseudoterapias y los tratamientos "milagro"dirigidos a pacientes oncológicos, un negocio que crece al margen de la ciencia y, en algunos casos, bajo investigación judicial.

En este nuevo estreno, el programa presentado por Gloria Serra analiza cómo charlatanes, movimientos pseudocientíficos y empresas privadas se aprovechan de la vulnerabilidad de personas con cáncer, prometiendo curaciones sin respaldo científico.

Médicos, investigadores y autoridades sanitarias alertan de una crisis de confianza que se intensifica tras la pandemia. Un contexto que ha dejado el terreno abonado para la proliferación de terapias no autorizadas que se presentan como alternativas a la medicina convencional.

La investigación revela cómo en España siguen operando grupos que comercializan supuestos dispositivos milagrosos: desde máquinas de ondas de miles de euros hasta aparatos vendidos por unos cientos, que aseguran "eliminar células cancerígenas" sin ninguna evidencia científica.

El reportaje se adentra también en el llamado movimiento hameriano, inspirado en las teorías del médico alemán Ryke Geerd Hamer. Un grupo que defiende que el cáncer tiene un origen emocional y que promueve el abandono de la quimioterapia. Equipo de Investigación documenta cómo estas creencias fomentan el aislamiento de los pacientes, señalando incluso a familiares y allegados como responsables de la enfermedad.

Paralelamente, bajo la apariencia de clínicas especializadas, prosperan empresas privadas que cobran precios exorbitantes por tratamientos no autorizados contra el cáncer, algunas de ellas sin personal médico y con diligencias abiertas por presuntos delitos de estafa y contra la salud pública.

