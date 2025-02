Un hostelero habla de la última etapa de Chiquito: "No quería trabajar más, tampoco lo necesitaba"

Con un gran vinilo de la figura del humorista acompañado de la frase de 'El Chinitas a Chiquito de la Calzada, malagueño que ha hecho reír al mundo', 'Equipo de Investigación' visita el restaurante de Álvaro Sánchez Ross. El dueño y hostelero de local, habla de los que fueron los peores años del artista tras la muerte de su mujer y de cómo se refugio en su bar, en el que actuó asiduamente durante su juventud.

"Esta era su mesa, era su refugio", señala el hombre, que cuenta que solía llegar a ir hasta "cuatro o cinco veces a la semana". "Cuando podía y no tenía ningún evento", destaca. "En su última etapa ya dejó de trabajar porque ya no quería más, ni lo necesitaba. No hablaba en ningún momento de lo que quería ni de lo que tenía, nada", cuenta el hombre, que lamenta cómo el artista vivió su última etapa "entristecido" y "no quería ser Gregorio, quería ser Chiquito de la Calzada".

Un restaurante al que solía ir acompañado de su sobrina Loli. "Fue una parte importante de la última etapa de su vida. Lo cuidó, lo quería mucho. Parece que dios la mandó para que estuviera a su lado en su última etapa", concluye ante la reportera.