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Un hostelero de la feria de San Isidro de Madrid reconoce que se pactan los precios elevados: "Nos ponemos de acuerdo"

"Asumo que cuando venimos aquí, nos van a clavar un buen dinero", afirmaba en 2023 una de las visitantes de la Feria del libro de Madrid, donde otros consumidores también se sentían estafados con los precios.

Un hostelero de la feria de San Isidro de Madrid reconoce que se pactan los precios elevados: "Nos ponemos de acuerdo"

En 2023, 68 casetas ofrecían en la pradera madrileña de San Isidro comida, bebida y entretenimiento. Algo que se repite cada año en las fiestas más conocidas de Madrid. Aunque los elevados precios en las casetas de la misma escandalizan a los clinetes.

"Asumo que cuando venimos aquí, nos van a clavar un buen dinero", decía una mujer entonces a Equipo de Investigación mientras que otros visitantes decían sentirse estafados con los precios. Eso sí, a pesar de criticarlos, lo asumían como algo normal.

Las atracciones tenían todas un precio mínimo de 5 euros. "Veo que trae la bebida. ¿por qué?", preguntaba una redactora a un chico, que explicó en el vídeo que comprarla en la pradera "es una clavada que te cagas". "Pillarla aquí es para gente privilegiada", criticaba el joven.

Los precios de las bebidas eran los mismos en todas las casetas, algo que llamó la atención de la reportera, que fue de caseta en caseta para comprobarlo.

"Pero, ¿ustedes hablan para poner un mismo precio?", preguntaba a un feriante, que respondía tajante: "Claro". Si uno de ellos ponía un precio menor, los otros se encargaban de pedirle que lo pusiera igual "o más caro", explicaba el hombre sobre este pacto que incrementaba el precio de la comida.

En otra caseta, un hostelero confirmó estas declaraciones a la reportera: "Si ahí arriba está más barato, todo el mundo se va para allá". "Reconocen abiertamente que cometen una práctica ilegal", reflexionaba Glòria Serra.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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