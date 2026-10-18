'Anita, la fantástica' llegó a acumular 116 denuncias por estafar hasta 250.000 euros en Barcelona: "Se creía lo que decía"

La considerada como la mayor estafadora de España compartió módulo en la prisión de Zaballa con una mujer que cuenta cómo era en la cárcel. "Hacía pedidos de salmón a El Corte Inglés".

Ana María Vicente, conocida como 'Anita, la fantástica' y considerada una de las mayores estafadoras de España, no renunció a su alto nivel de vida ni siquiera un corto espacio de tiempo que estuvo en la cárcel.

Con 35 condenadas y más de diez detenciones, la última este verano en Francia, la mujer está pendiente de juicio en el que se solicitan hasta 9 años de cárcel por estafa y apropiación indebida. En un especial de 2024, Equipo de Investigación analizaba su caso y hablaba con algunas de sus víctimas.

"Un día me voy a mi casa a comer y una amiga me dice que ponga la tele, que nos ha estafado. Bajo a la agencia y me encuentro como a 70 u 80 personas, una multitud en la puerta de la gencia picando en la puerta", cuenta una de las estafadas.

Ana María abrió una agencia de viajes en Barcelona a través de la que perpetraba sus engaños. La mujer captaba a sus clientes ofreciendo los destinos más exóticos a precios imbatibles, sin embargo, tras no poder disfrutar nunca de sus viajes acabaron denunciándola. Llegó a acumular 116 denuncias por estafar hasta 250.000 euros.

"Desde el hotel de Lanzarote nos dijeron que no había ninguna reserva y Ana María con sonrisa en la cara como si no fuera con ella", cuenta la afectada. Hasta tal punto llegó la indiferencia de la estafadora que llegó a salir en la tele dando explicaciones. "Nosotros nunca hemos estafado nada. Quizá tenía que haber sacado la mala leche un poco antes, pero me he ido aguantando. Esa magnitud que ha cogido el tema nos convierte a nosotros en víctimas reales", decía entonces.

Ana María estuvo poco tiempo en prisión por estas estafas. Fue puesta en libertad, al parecer, por sufrir una enfermedad, pero el poco tiempo que estuvo no pasó desapercibida. "La conoczco en la cárcel de Zaballa, se presenta como empresaria con poder, solvente, con muchos contactos y cuenta que el abogado que lleva su caso es el mismo que el de Amancio Ortega", relataba una excompañera de módulo.

Relataba que invitaba a todas las presas a café y que hacía pedidos de salmón ahumado a El Corte Inglés desde prisión. "Cuando recibía esos pedidos cogía una pizquita se la llevaba a la boca y el resto nos lo daba. En navidades recibimos todas un regalito".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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