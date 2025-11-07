"Hay muchos matices"
La hermana de Paco 'el Bueno', a Equipo de Investigación: "Ni tan malo es el malo ni tan bueno es el bueno"
Equipo de Investigación ha hablado con la hermana de Paco 'el Bueno'. La mujer, que no está investigada, ha negado conocer dónde está el dinero de las inversiones y afirma que su hermano se fue a Logroño "porque estaba amenazado de verdad".
"No sé dónde está. Tú te crees que yo sé dónde está el dinero? No sé nada. No ha dicho nada a nadie", ha expuesto la hermana de Francisco.
Y habla de "matices": "Mi hermano habrá hecho lo que haya hecho y tendrá que pagar por lo que ha hecho, pero ni tan malo es el malo ni tan bueno es el bueno, que aquí hay mucho matices".
Además, niega que quisiera escapar cuando se fue a Logroño: "No pensaba huir. Estaba amenazado de verdad".
(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso
