Equipo de Investigación mostró las declaraciones de Óscar, amigo de Esther López, en sede judicial. El programa dedicó una entrega a la muerte de López, la joven vecina de Traspinedo (Valladolid) cuyo cadáver apareció en una cuneta. El trabajo, elaborado en 2022, ha sido emitido nuevamente en laSexta este viernes.

En su declaración, Óscar mantuvo la versión de que se fue a dormir tras dejar a su amiga Esther en una carretera. La jueza le preguntó por qué tanto su el teléfono como el de la víctima aparecían juntos durante esa madrugada, según reflejan los análisis de las posiciones de los terminales.

La jueza planteó, por otra parte, si realmente había conectado su teléfono en 'modo avión' desde las 6:34 hasta las 9:19 de la mañana, una circunstancia que se desprende de los análisis hechos. Óscar negó estos planteamientos, asegurando que nunca utilizaba el modo avión en su móvil.

Inés López, hermana de Esther, pudo conocer estas declaraciones durante una entrevista concedida al programa, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. Su reacción no se hizo esperar: "¡Venga, por favor!", exclamó visiblemente indignada.

"Has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés y has puesto el móvil en 'modo avión' porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez, una y otra vez, y has puesto el modo avión para no saber nada de la vida delante de mis narices", reveló López.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación estrenado en 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.