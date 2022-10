Inés López, hermana de Esther López, abre las puertas de su casa por primera vez a un medio de comunicación y autoriza a Equipo de Investigación a emitir el mensaje que le envió Óscar tras la desaparición de su hermana: "Yo la dejé exactamente en la entrada del Romeral y me dijo que se iba donde Carolo, y al día siguiente me llamó Carolo y me dijo si había rematado, pero le dije que aquí no había estado", expresó Óscar.

Según la versión de Óscar, él y Carolo no le dieron más importancia porque pensaron que se habría "bajado a Valladolid". "Luego por la tarde Carolo me dijo que a Esther no le entraban mensajes, y yo le contesté que ya estaría en casa", manifestó el principal sospechoso de la muerte de Esther López, quien dio esta versión en el juicio, donde señaló a su amigo Carolo como sospechoso.