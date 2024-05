Equipo de Investigación, en un programa de 2018, reconstruye como Antonio Anglés se escapó de la policía tras cometer el crimen de Alcàsser, un hecho al que ha arrojado luz el testimonio de Kelly, hermana del presunto autor de los hechos.

"Atranca la puerta con un palo y dice que le están buscando. Y se le ocurrió lo de las sábanas. Ató las sábanas a la cama", cuenta Kelly sobre el momento en el que la policía acudió al domicilio de la familia.

"Él no propone hacer nada, lo hace y me dice que luego recoja las sábanas. Llegó el punto que escuché un 'bum' y ya había saltado. Qué iban a imaginar ellos que de un cuarto piso se iba a escapar. Me asomé y le vi yéndose por los tejados", añade sobre el momento en el que Anglés esquivó a la policía.

Ahora, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Catarroja ha denegado a la familia de Antonio Anglésdeclarar como muerto al autor material del crimen de Alcàsser. Así que para la Justicia, Anglés no está muerto. Pese a que se piensa que murió cuando huyó de España como polizón, rumbo a Irlanda. Sin embargo, nunca se ha probado que fuese así, y él sigue en busca y captura hasta que prescriban los hechos, el 14 de diciembre de 2029.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018