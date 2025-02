La heredera universal de Chiquito habla del "daño" que le hizo el enfrentamiento familiar por el patrimonio del humorista: "No lo voy a consentir, ¡ya está bien!"

"Ya pasó y se acabó, es que no lo voy a consentir. De lo que hay que hablar de Chiquito es de su profesionalidad y de lo que era él", sentencia Loli, sobrina de Chiquito de la Calzada a 'Equipo de Investigación'.

Loli, sobrina de Chiquito de la Calzada y heredera universal de todos su patrimonios, reconoce a 'Equipo de Investigación' que el enfrentamiento con la familia del humorista le hizo "daño". Una herencia que pilló por sorpresa, ya que su sobrina lo heredó absolutamente todo.

"Esto implica desde las propiedades, hasta el dinero, hasta los objetos personales, las joyas, porque Chiquito era muy detallista con su mujer; y los royalties de imagen y de voz", detalla Luis Fernando Romo, periodista de El Mundo.Sin embargo, Loli le cuenta al periodista que todo "le traía por el camino de la amargura".

"Para mí, lo único que importa fue la pérdida. Lo demás me importa tres pepinos", responde tajante Loli, que reconoce que le cuesta hablar sobre ello: "Me hicieron daño". "Eso ya pasó y se acabó, es que no lo voy a consentir. De lo que hay que hablar de Chiquito es de su profesionalidad y de lo que era él", sentencia en este fragmento del programa.