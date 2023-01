La casa de León XIII en la que murió Marta del Castillo era, en realidad, el domicilio de Francisco Javier, el hermano de Miguel Carcaño, y su novia Noelia. Ambos residían allí, sin embargo nunca se ha podido corroborar su participación de alguna forma en el crimen o en la ocultación del cadáver de la joven sevillana.

De hecho, la justicia les absolvió de todos los cargos. Sin embargo, el propio Miguel Carcaño envió una carta a su hermano desde prisión apenas dos años después de ser condenado por el asesinato de Marta del Castillo en el que le instaba a decir la verdad y colaborar con su abogada para llevar a las autoridades al cuerpo de la joven. "Todo lo que pone ahí es mentira. Si yo tuviera algo que temer de mi hermano porque pudiera decir algo de mí, ¿usted cree que en 10 años no le hubiera cuidado dándole apoyo, dinero, etc?", explicó Francisco Javier en una entrevista con Equipo de Investigación en 2019.

Se mostró algo más alterado cuando el entrevistador le preguntó si su hermano podría tenerle miedo: "Está en prisión, ¿qué le puedo hacer yo en prisión? Hay preguntas muy absurdas, por no decir estúpidas, sin llamarle a usted estúpido, y esta es una de ellas", aseguró. Así, añadió: "No quiero que te lo tomes como algo personal hacia ti porque no es el caso".