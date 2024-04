Equipo de Investigación se pone en contacto con una de las personas que estuvo presente en la celebración de un cumpleaños en la casa de Antonio Ruiz antes de su desaparición. Esta persona, que forma parte del entorno más cercano a la familia de la pareja de Antonio, explica por qué no quiere revelar su identidad: "He tenido problemas con ellos, y me he tenido que ir del pueblo por ellos, por lo que no quiero que me vinculen (con la familia)".

Esta persona, que terminará convirtiéndose en una pieza clave de la investigación, cuenta que la última vez que vio a Antonio fue en abril de 2016, durante la celebración del cumpleaños. "Él decía que se encontraba mal, tenía ronchas rojas por todo el cuerpo, por los brazos, por la cara y por todos lados, y fue a levantarse y no podía, por lo que lo acostaron y, desde entonces, no lo he vuelto a ver más", relata, a lo que añade que no propuso que llevaran al desaparecido al médico porque "decían que ya había estado, que le habían mandado su medicación, y que ya se le pasaría, que se había intoxicado".