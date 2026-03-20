Habla el excamarero de un restaurante que se incendió por el uso de bengalas: "Sabía que este momento iba a llegar"

Equipo de Investigación entrevista a un excamarero que trabajó durante tres años en un restaurante que acabó incendiándose por usar bengalas en su interior. Afirma que no recibió formación de seguridad y denuncia prácticas imprudentes.

El uso de la pirotecnia se ha extendido tanto que ha salido de las fiestas populares y ha entrado en restaurantes y discotecas. Equipo de Investigación habla con un excamarero que trabajó durante tres años en un restaurante en el que el uso de unas bengalas acabó provocando un incendio.

Asegura que sabía que "este momento iba a llegar": "Ten en cuenta que son 200 personas que a la vez tienen una bengala", afirma el excamarero, que muestra cómo en la etiqueta de un artefacto similar se advierte de que la distancia mínima de seguridad es de un metro, lo que no cree que se respetara.

El excamarero defiende que mientras trabajó allí llegó a ver "a ver a gente cogiéndolas con la boca, pasándoselas, lanzándoselas a algún compañero también" y que incluso llegó a producirse un "incendio muy leve".

De hecho, cuenta que algunos camareros han "llegado a quemarse alguna vez", entre ellos un compañero que se quemó la mano entera y "tiene una marca de por vida". En su caso, sostiene que no recibió "ningún tipo de formación" sobre pirotecnia y seguridad en un restaurante que, según él, se gastaba al mes "unos 10.000 o 12.000 euros" en pirotecnia.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Jugando con fuego' en atresplayer.