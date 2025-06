Habla el dueño de un chiringuito de Tarifa, afectado por el 'boom de las caravanas': "Cuidar de la naturaleza significa también no dejar tu basura tirada"

Cada año son más las caravanas o furgonetas camperizadas que recorren las carreteras de nuestro país con familias o grupos de amigos a bordo. Su objetivo es claro: viajar con el alojamiento incluido, vayas donde vayas.

La realidad nos demuestra que estamos viviendo un auténtico 'boom de las caravanas'. Una moda de la que ya se desprenden con secuencias negativas como la masificación, la suciedad que ello conlleva o problemas de convivencia.

Equipo de Investigación ha hablado con el propietario de uno de los chiringuitos de la playa de Tarifa, uno de los lugares favoritos para los amantes de las caravanas. Pero también un foco de problemas, con cientos de ellas aparcadas en casi cualquier sitio.

"Para mí es bueno que estén aquí estacionadas las caravanas. Soy el dueño de un local comercial y, por la noche, si esta gente está aquí, yo no tengo miedo de los ladrones", empieza explicando. Aunque pronto saca su verdadero enfado: "A veces, me saldría mejor que vinieran ladrones, porque esta gente es increíble", asegura para quejarse de la falta de principios cívicos y de limpieza. "Hablan de cuidar el parque natural y cuidar el parque natural también significa no dejar tirada tu basura, digo yo ¿no?", se pregunta este hombre que intenta que su negocio no se vea afectado.

Pero hay más porque, aunque el propietario de este chiringuito no se atreva a decirlo, la Guardia Civil asegura que "esto es constante" y que, si llama a la Policía para denunciarlo, "recibe amenazas e insultos".