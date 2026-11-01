Las víctimas de Morata no hicieron caso a quienes les avisaron de la estafa: "Intenté disuadirlas y me pidieron 30.000 euros"

"Yo las conocía solamente del pueblo, no sé mucho más, pero soy una de a las que le pidieron dinero: 15.000 euros", contaba Mari Ángeles Montes, vecina del pueblo y que llega a enseñar los mensajes que le enviaron las hermanas Gutiérrez.

El triple crimen de Morata de Tajuña fue uno de los más sonados de 2024. Dos hermanas engañadas por estafadores del amor que generaron tal deuda que el hombre que les prestó dinero decidió acabar con su vida. Ya con un veredicto de asesinato contra Dilawar Hussein, condenado a 36 años de prisión, el caso fue analizado en 2024 por Equipo de Investigación, que habló con algunos de los más allegados de las hermanas Gutiérrez.

Así, el programa desgranó la desesperación de Amelia y Ángeles en su búsqueda por encontrar a algún vecino que les prestara dinero para sus falsas parejas. "Yo las conocía solamente del pueblo, no sé mucho más, pero soy una de a las que le pidieron dinero: 15.000 euros", contaba Mari Ángeles Montes, llegando a enseñar los mensajes que le enviaron las hermanas Gutiérrez. Cuando su madre falleció, ellas aprovecharon la ocasión para, además de darle las condolencias, pedirle el favor.

Un camarero también ofrecía su testimonio al programa. A él también le pidieron dinero. "Mira, me hacen falta 6.000 euros que tengo un problema, estoy esperando una herencia de EEUU", le dijeron. Él se negó a prestarles nada. "No tengo ni para mí", aseguraba.

A las hermanas Gutiérrez se les agotaba el tiempo y también las puertas a las que llamar, con lo que decidieron ponerse en contacto con Isabel Carrera, procuradora, quien contaba a este programa que acudieron a su despacho para contarle "un problema que tenían de una herencia".

"Traían un bolsón muy grande de documentación, e iba creciendo la herencia en cantidad; primero, en pisos luego ya eran pisos y una mina, luego era un maletín de dinero, y yo trataba de disuadirlas y decir que las están estafando". En un momento dado, se dio cuenta de que "no es que a ellas las estuvieran estafando", sino que habían ido a pedirle 30.000 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.