Un feriante explica cómo las críticas en Tripadvisor afectaron a su negocio tras quejas por comida y precios

En 2023, Equipo de Investigación viajó a las Islas Baleares para localizar a uno de los feriantes denunciados en redes sociales por los altos precios y la calidad de su comida.

Muchos usuarios en redes sociales se quejan de los precios elevados y la mala calidad de la comida en ferias, según mostró Equipo de Investigación en 2023. El programa contactó con clientes que aseguraban que la comida era tan mala que ni siquiera pudieron cenar.

Para comprobar las denuncias, el equipo viajó a las Islas Baleares, donde localizó la caseta de un feriante en un mercado medieval de Mallorca. Vecinos del pueblo señalaban que los precios rondaban entre 15 y 20 euros y que incluso llegaban a ver botellas de vino por 100 euros, algo impensable según ellos en un restaurante.

El responsable del puesto defendió sus tarifas, calificando las críticas de "inciertas" y culpando a sitios como "Tripadvisor de haber arruinado su negocio" con reseñas negativas. Además, apuntó que, según su experiencia, las críticas dependen más de los clientes y de cómo se gestionan en internet que de la calidad real de los productos.

