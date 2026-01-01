Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

Un feriante explica cómo las críticas en Tripadvisor afectaron a su negocio tras quejas por comida y precios

En 2023, Equipo de Investigación viajó a las Islas Baleares para localizar a uno de los feriantes denunciados en redes sociales por los altos precios y la calidad de su comida.

Un feriante responde a las críticas por su comida y precios: "Tenía un negocio y Tripadvisor me ha arruinado"

Muchos usuarios en redes sociales se quejan de los precios elevados y la mala calidad de la comida en ferias, según mostró Equipo de Investigación en 2023. El programa contactó con clientes que aseguraban que la comida era tan mala que ni siquiera pudieron cenar.

Para comprobar las denuncias, el equipo viajó a las Islas Baleares, donde localizó la caseta de un feriante en un mercado medieval de Mallorca. Vecinos del pueblo señalaban que los precios rondaban entre 15 y 20 euros y que incluso llegaban a ver botellas de vino por 100 euros, algo impensable según ellos en un restaurante.

El responsable del puesto defendió sus tarifas, calificando las críticas de "inciertas" y culpando a sitios como "Tripadvisor de haber arruinado su negocio" con reseñas negativas. Además, apuntó que, según su experiencia, las críticas dependen más de los clientes y de cómo se gestionan en internet que de la calidad real de los productos.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana
  2. De Begoña Gómez al caso Koldo pasando por el novio de Ayuso o la DANA: el calendario judicial de 2026 pone contra las cuerdas al Gobierno y al PP
  3. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026
  4. La CIA desmiente las acusaciones de Rusia al no encontrar indicios de un ataque ucraniano a la residencia de Putin
  5. La Guardia Civil desaloja una rave en Hellín (Albacete) que contaba con asistentes de Francia y Dinamarca
  6. Feijóo remitirá a la jueza de la DANA toda su conversación con Mazón a través de otra acta notarial