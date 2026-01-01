Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

El 'simpa' más multitudinario de España: 200 invitados, 4.000 euros en bebidas y ningún pago

En 2022, María Suárez relató ante 'Equipo de Investigación' cómo un banquete de bautizo se convirtió en un auténtico 'simpa' en su restaurante: 5.050 euros de la factura y desaparecer sin dejar rastro.

El mayor 'simpa' de la historia se dio en Galicia: 200 invitados y 5.000 euros sin pagar

En 2022, el programa Equipo de Investigación recogió un sorprendente caso de 'simpa' en un restaurante de Teo, A Coruña, que se convirtió en el mayor fraude grupal denunciado en España. María Suárez, dueña del local, relató que una familia contrató un bautizo para unas 200 personas, dejando una fianza de 3.500 euros y comprometiéndose a pagar el resto el día del evento.

El banquete incluía un amplio menú con embutidos, pescado, carne a la brasa, tarta y una gran cantidad de bebida, cuya factura ascendía a 4.000 euros. El restaurante estuvo reservado toda la noche, con orquesta y fuegos artificiales al final de la celebración. Según Suárez, algunos invitados aprovecharon la salida para los fuegos artificiales para marcharse sin pagar los 5.050 euros pendientes, lo que llevó a la propietaria a presentar denuncia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana
  2. De Begoña Gómez al caso Koldo pasando por el novio de Ayuso o la DANA: el calendario judicial de 2026 pone contra las cuerdas al Gobierno y al PP
  3. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026
  4. La CIA desmiente las acusaciones de Rusia al no encontrar indicios de un ataque ucraniano a la residencia de Putin
  5. La Guardia Civil desaloja una rave en Hellín (Albacete) que contaba con asistentes de Francia y Dinamarca
  6. Feijóo remitirá a la jueza de la DANA toda su conversación con Mazón a través de otra acta notarial