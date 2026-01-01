El 'simpa' más multitudinario de España: 200 invitados, 4.000 euros en bebidas y ningún pago

En 2022, María Suárez relató ante 'Equipo de Investigación' cómo un banquete de bautizo se convirtió en un auténtico 'simpa' en su restaurante: 5.050 euros de la factura y desaparecer sin dejar rastro.

En 2022, el programa Equipo de Investigación recogió un sorprendente caso de 'simpa' en un restaurante de Teo, A Coruña, que se convirtió en el mayor fraude grupal denunciado en España. María Suárez, dueña del local, relató que una familia contrató un bautizo para unas 200 personas, dejando una fianza de 3.500 euros y comprometiéndose a pagar el resto el día del evento.

El banquete incluía un amplio menú con embutidos, pescado, carne a la brasa, tarta y una gran cantidad de bebida, cuya factura ascendía a 4.000 euros. El restaurante estuvo reservado toda la noche, con orquesta y fuegos artificiales al final de la celebración. Según Suárez, algunos invitados aprovecharon la salida para los fuegos artificiales para marcharse sin pagar los 5.050 euros pendientes, lo que llevó a la propietaria a presentar denuncia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.