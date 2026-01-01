Un experto revela en qué profesiones es más habitual el consumo de cocaína: "Los he visto en todos los sectores"

El consumo de cocaína en España alcanza cifras preocupantes. Más de un millón de personas la consumen de forma habitual, según alertó 'Equipo de Investigación' en el reportaje 'La epidemia blanca', emitido en 2017.

Según el antropólogo Antonio Jesús Molina, el consumo era más frecuente en sectores laborales con turnos, horarios inestables y alta exigencia de atención o toma rápida de decisiones. Además, el experto subrayó que su consumo estaba presente en todos los sectores laborales, sin excepciones. "He visto consumidores de cocaína en todos los sectores profesionales", aseguró, como puede observarse en el vídeo superior.

