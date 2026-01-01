"Nos daba el sueldo en un sótano": la denuncia de un camarero contra su jefe

Carlos Muñoz trabajó 40 horas semanales durante meses, pero solo 10 estaban oficialmente cotizadas. El resto del sueldo se lo entregaban en negro...y en un sótano.

Carlos Muñoz, camarero, denunció en este reportaje de 2021 de Equipo de Investigación a su antiguo jefe ante la Inspección de Trabajo tras descubrir múltiples irregularidades en su empleo. Aunque su contrato reflejaba solo 10 horas semanales, trabajaba 40, y las 30 horas extra le pagaban en negro, en sobres entregados en un sótano del local, sin cotizar. Además, su contrato oficial tardó tres meses en llegar, y en ese tiempo tuvo que reclamarlo varias veces.

La cotización acumulada durante ocho o nueve meses de trabajo apenas alcanzó los 15 o 20 días, insuficiente incluso para solicitar el paro. Ante esta situación, Muñoz decidió presentar la denuncia de forma anónima y, junto a otros compañeros, creó un grupo de WhatsApp para recopilar pruebas y coordinarse.

