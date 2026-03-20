"El fabricante puede decir lo que quiera": la reacción del dueño de una discoteca al ver las instrucciones de las bengalas que utiliza

Equipo de Investigación entrevista a Tito Pajares, presidente de Federación de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid y propietario de una discoteca, que en este vídeo defiende el uso en interiores de artefactos pirotécnicos.

Equipo de Investigación entrevista a Tito Pajares, presidente de Federación de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid, sobre el uso de artefactos pirotécnicos en el interior de las discotecas.

El empresario afirma que sus equipos profesionales "están muy preparados" para este tipo de materiales y que "hay unos niveles de seguridad muy altos".

En este sentido, se desmarca de los últimos incendios ocurridos en restaurantes por el uso de bengalas y sostiene que los materiales de construcción de este tipo de establecimientos son "muy distintos" a los de una sala de fiestas o una discoteca, donde, según él, "el nivel de ignífugo es distinto".

De este modo, aboga por que se hagan "las inspecciones adecuadas" a los establecimientos que "saben que no pueden tener este tipo de bengalas".

Pajares también es dueño de una discoteca y admite que en ella utilizan bengalas: "¿Por qué no lo voy a utilizar? ¿Me vas a prohibir utilizar las bengalas?", afirma mientras reconoce que hay casos en que los clientes las cogen.

Cuando los reporteros del programa le muestran la etiqueta de una de estas bengalas, que dice que deben usarse a un metro de distancia y que están pensadas para colocarse en una superficie plana, Pajares reacciona: "El fabricante puede decir lo que quiera".

En su opinión, no se está haciendo un uso inadecuado de las bengalas en las discotecas y lo reduce todo a "una equivocación por parte del cliente", siempre considerando "imposible" que eso pudiera llevar a un incendio.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Jugando con fuego' en atresplayer.