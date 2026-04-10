Pablo Zumaquero, nutricionista, sobre el caldo de pollo: "Es una de las mayores estafas que podemos comprar en el supermercado"

Pablo Zumaquero, tecnólogo de alimentos y nutricionista, analiza para Equipo de Investigación algunos procesados de pollo que podemos encontrar en los supermercados, desde los nuggets a las salchichas que, explica, tienen "rol causal en el cáncer de colon".

Mientras el pollo frito triunfa en los restaurantes de comida rápida, los preparados de pollo también han tomado los supermercados. Equipo de Investigación selecciona varios productos y los analiza con Pablo Zumaquero, tecnólogo de alimentos y nutricionista, para saber cuánto pollo hay realmente en ellos.

Lo primero que hay que hacer ante este tipo de procesados de pollo es mirar la etiqueta para conocer el contenido real de carne que tiene. En el caso de unos nuggets congelados, se trata de un 30% de pollo separado mecánicamente. Esto quiere decir, explica, que es la carne que queda "pegado en los restos de los huesos" una vez se retiran las partes nobles, como las pechugas o los contramuslos, y después se tritura "para que se forme una especie de masa".

En el caso de una hamburguesa de pollo, lleva un 60% de carne. El resto, señala es un 40% de "empanado, aditivos y otras moléculas". Las croquetas, por su parte, solo llevan un 8% de pollo, mientras que en el embutido de pollo solamente hay un 57%. El resto, indica, es agua, "que es lo que hace que el producto pueda salir un poco más barato al mercado y que nos da volumen".

Sobre unas salchichas procesadas de pollo, asegura directamente que "si no se pueden consumir nunca, mejor", pues contiene nitritos, que según el nutricionista "tiene un rol causal en el cáncer de colon, con bastante investigación y evidencia en seres humanos". Un riesgo en el que, indica, "metemos a todas las carnes procesadas, independientemente de que venga del cerdo, del pollo o de la vaca".

Por último, encontramos el caldo de pollo, en opinión del experto "una de las mayores estafas que podemos comprar en un supermercado". El motivo, explica, que solo contiene un 1,8% de carne: "Básicamente tomamos agua con algunos aromas, algunos potenciadores de sabor y sal para que esto sepa a algo", concluye.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.