Una extrabajadora del bar de la familia de Paco 'el Bueno' revela cómo era de niño: "Muy tímido, no se metía con nadie"

Una vecina de Francisco Gutiérrez ha hablado con Equipo de Investigación. En sus palabras, ha afirmado que aunque no sabe "si era o no estudioso en lo que ha estado estudiando es un fuera de serie".

Francisco Gutiérrez. Conocido como Paco 'el Bueno'. Conocido por ser un gestor con más de cuatro décadas de trayectoria profesional en Vélez-Málaga. Uno en el que muchos de sus vecinos confiaron su dinero y que está en el centro de una presunta estafa millonaria, según la investigación policial y las querellas presentadas. Alguien que, en su día, pasaba las tardes trabajando en el bar que regentaban sus padres, tal y como ha contado una exempleada y vecina de Paco y de su familia.

Así lo ha narrado en Equipo de Investigación: "He trabajado con los padres en un bar que tenían. Paco estaba en el colegio y cuando salía el muchacho se iba allí a trabajar en el bar. Era chico, y si tenía que hacer algo a lo mejor se subía en lo alto de una caja".

De niño, ha compartido la vecina, Paco "era muy tímido". Era alguien "que no se metía con nadie". En ese sentido, ha aportado cuánto de estudioso era Gutiérrez.

"No sé si era o no estudioso, pero en lo que ha estado estudiando es un fuera de serie", ha expresado.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.