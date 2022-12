El pasado día 19, la Justicia condenó a José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', a 14 años de prisión, como autor de un delito de agresión sexual en 2005 a la que entonces era su cuñada, Vanessa. Además, la Audiencia Provincial de A Coruña también le prohibió comunicarse con la víctima durante 22 años y le obligó a pagarle una indemnización de 30.000 euros.

Equipo de Investigación accedió a la declaración de la víctima en un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

"Sobre las 8:30 horas del 17 de enero de 2005, cuando estaba delante de mi casa esperando el autobús para ir al instituto, se acercó mi cuñado en su coche y me dijo que me subiera y que le acompañara porque iba a ir al banco para devolvérselo a mi padre. Me monté, cogió la autovía y se desvió en la capilla a la altura de Boiro", relata.

La víctima, que es menor cuando se produjeron los hechos, cuenta cómo él le amenazó con un cuchillo: "Me dijo que me tenía que desnudar, le contesté que no quería hacer nada con él, que me llevase a casa y él me dijo que, por chivata, me iba a pasar eso".

La cuñada de 'El Chicle' decide denunciarlo ante la Guardia Civil, pero en su declaración revela un secreto que lleva meses guardando: "Había abusado ya de mí en julio de 2004. En diciembre de ese mismo año volvió a hacerlo: me dijo que le hiciera una felación, pero me negué y me contestó que me follaba. No me peleé, solo me quedé inmóvil hasta que terminó. Mientras me vestía, dijo que, si lo contaba, mataba a mi hermana, a mi sobrina, luego a mí y él se quitaría la vida".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta vuelve a emitir este viernes.