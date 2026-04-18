Un estudiante destapa las condiciones abusivas de su alquiler: "Pago en efectivo porque no quiere pagar a Hacienda"

Dos estudiantes denuncian en Equipo de Investigación las cláusulas abusivas de su alquiler: prohibido recibir parejas, pagar en efectivo y permitir la entrada del casero. Pagan 550 euros por habitaciones que describen como "armarios".

La crisis del alquiler está empujando a muchos jóvenes a aceptar condiciones extremas para poder encontrar una habitación. Equipo de Investigación contacta con dos estudiantes que denuncian las cláusulas que se vieron obligados a firmar para alquilar un cuarto en España.

Entre las normas impuestas figura la prohibición de que las parejas entren en el piso, la imposibilidad de consumir alcohol en las habitaciones y la potestad del casero para acceder a la vivienda con el fin de realizar "el seguimiento del contrato".

"Llega a veces tarde y genera cierta intimidación", asegura uno de los jóvenes, que paga 550 euros al mes por una habitación. Ambos denuncian además que el pago debe hacerse en efectivo. "Los inquilinos pagan en efectivo porque los propietaros quiere evitar declarar sus ingresos a Hacienda", sostienen.

En el piso conviven siete personas en unas condiciones que califican de muy deficientes. "Mi habitación es muy pequeña, más un armario que una habitación, aunque al menos tiene ventana. Las paredes son muy finas y hay muchísimo ruido", relata uno de ellos. "Fue lo mejor que pude conseguir", lamenta.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.