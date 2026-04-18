Viviendas públicas de "alto standing" a precio de pisos a reformar en un barrio humilde de Alicante: la anomalía de 'Les Naus'

Equipo de Investigación analiza cómo son los pisos protegidos de la polémica promoción de Alicante, cuyo precio ronda los 240.000 euros. Para encontrar otro piso por ese precio en la ciudad, hay que irse hasta el humilde barrio de Carolinas Bajas.

La polémica promoción de vivienda pública en Alicante se levanta en uno de los lugares más cotizados de la ciudad. Está a apenas cinco kilómetros del centro, en la playa de San Juan. Donde antes solo había campo, hoy el precio de la vivienda no deja de subir. En los últimos años, el valor del suelo se ha disparado.

Este era uno de los últimos solares públicos sin construir. Tras venderlo a una promotora privada, ahora se levantan 140 viviendas de protección pública. Una "promoción de alto standing", según el periodista Álvaro Rubio.

El precio, apunta Rubio, se sitúa en torno a 220.000 y 240.000 euros, dependiendo de la planta y los metros, que rondan entre los 85 y los 90 metros cuadrados, en el que también se incluye plaza de garaje y trastero.

En esta zona, el precio mínimo de pisos así ronda los 400.000 euros, mientras que los de obra nueva puede elevarse hasta el medio millón.

Esta, sin embargo, no es la imagen habitual de una vivienda protegida. Para encontrar un piso por 200.000 euros en Alicante hay que alejarse de la playa, hasta el barrio de Carolinas Bajas, a 20 minutos andando del centro y 30 de la playa.

Un "barrio humilde", según el agente inmobiliario que muestra a Equipo de Investigación un piso en un segundo piso sin ascensor que cuesta 185.000 euros. "Zonas comunes no existen", señala este hombre sobre esta vivienda de 1965 con paredes de gotelé, un aire acondicionado que hay que cambiar, sin cocina y que "está totalmente para reformar".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El pelotazo de la vivienda pública' en atresplayer.