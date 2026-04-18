La dueña del 'hostal de los horrores' huye al ver las cámaras de Equipo de Investigación

La propietaria de una vivienda que varios inquilinos han denunciado por insalubridad, echa a correr cuando ve las cámaras de Equipo de Investigación para evitar responder a las preguntas del programa.

Equipo de Investigación visitó en distintos días dos de las tres viviendas que una mujer de origen chino explota como alojamiento en Madrid, donde alquila camas en literas a distintos inquilinos.

La propietaria ya había sido denunciada por varios arrendatarios, que alertaban de graves problemas de insalubridad en los pisos. Cuando el programa trató de preguntar a la recepcionista de uno de esos inmuebles por el estado del alojamiento y por la dueña, esta rechazó responder.

En una nueva visita a uno de los edificios, las cámaras captaron la llegada de dos agentes de Policía que acudieron para realizar una inspección. A su salida, evitaron pronunciarse sobre las condiciones en las que se encontraba la vivienda.

Poco después apareció la propietaria del conocido como 'hostal de los horrores'. Al percatarse de la presencia de las cámaras, echó a correr apresuradamente para esquivar las preguntas del programa y evitar dar explicaciones.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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