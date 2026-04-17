El audio que demuestra la especulación con los pisos protegidos de Alicante: "Tendría que entregarme en metálico 172.000 euros"

Equipo de Investigación se adentra en las irregularidades de la promoción de vivienda pública de adelante. La periodista Mercedes Gallego muestra cómo algunos propietarios piden enormes cantidades de dinero en negro para poder vender los pisos por el doble del límite legal.

El escándalo de las VPP de Alicante que ha salpicado a la la concejala de Urbanismo, así como a otros cargos públicos del Ayuntamiento de Alicante, ha destapado todo tipo de irregularidades en la promoción de vivienda pública del 'Residencial Les Naus'.

Entre ellas, alquileres superiores a los 1.500 euros al mes o anuncios en inmobiliarias que ofertan pisos de esta promoción por 400.000 euros, casi el doble de su precio original.

Como muestra de la forma de actuar en este caso, Mercedes Gallego, periodista del diario 'Información', comparte un audio que le ha proporcionado un vecino de la zona. Esta persona se apuntó a la cooperativa encargada de adjudicar los pisos. Le dijeron que ya estaban todos vendidos y unos meses después vio en un portal inmobiliario que se estaba vendiendo uno de estos pisos.

En el audio, que se puede escuchar en el vídeo sobre estas líneas, le explican que el precio son 402.000 euros, pero que para escriturarlo habría que pagar en metálico 172.000. "Sé que es mucho, pero os tengo que transmitir lo que me dice el propietario", le dicen.

"Normalmente lo que se hace es que el mismo día de la notaría, se queda un ratito antes, se entrega esta cantidad de dinero y ya nos vamos todos juntos a la notaría, porque esa transacción no se puede hacer allí", le explica la inmobiliaria.

Gallego afirma que tiene el testimonio de otra chica a la que le llegan a pedir por un piso protegido "227.000 euros más 223.000 en negro". Cuando ella dijo que eso era una barbaridad, asegura que le contestaron: "Esto es España, si lo quieres lo coges y si no lo dejas".

"Esto demuestra que hubo gente que compró para especular, no como primera residencia, que es lo que estipula una vivienda pública protegida", señala Mercedes.

Cayetano Sánchez Butón, abogado, afirma que en este caso se estaría hablando de "defraudaciones tributarias, falsedades documentales", en definitiva, de "una serie de irregularidades e ilegalidades muy graves". Según él, podrían estar obligados a devolver estas viviendas: "La administración autonómica tiene que ir a por todas en este caso", opina.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El pelotazo de la vivienda pública' en atresplayer.