El estremecedor relato de un hombre que denunció a Sinaí Giménez por un destierro: "Me sentí parte de una película de nazis"

Equipo de Investigación siguió en 2015 la figura de Sinaí Giménez, el llamado "rey de los gitanos". El programa habló con quien denunció el exilio de unas 400 personas en O Porriño por miedo al heredero del clan de Los Morones.

Equipo de Investigación siguió en 2015 los pasos de Sinaí Giménez y entrevistó a quien denunció el exilio de 400 personas de un barrio de O Porriño por miedo al heredero del poderoso clan de Los Morones.

Se trata de Francisco Alvite, testigo directo de la salida de cientos de vecinos. Ante las cámaras del programa recordó aquel episodio con dureza: "Lo pasé muy mal. Me sentí como en una película de nazis al saber por qué esta gente, totalmente integrada en todos los aspectos, abandonó todo".

Alvite explicó que entonces decidió implicarse personalmente: "Me comprometí a ser su voz". Por ello, llevó el caso ante la Justicia al considerar que detrás de aquel éxodo había presuntas extorsiones a vendedores ambulantes que, según denunció, debían pagar a Sinaí Giménez para poder trabajar.

"Les cobraba 150 euros al mes por cada puesto", aseguró. Según su versión, el conflicto estalló cuando varios comerciantes le comunicaron que querían "ser libres" y romper cualquier relación con él.

La denuncia provocó la intervención de la Fiscalía, que acabó mediando en el conflicto. Finalmente, el fiscal logró un acuerdo entre las partes y Sinaí Giménez escenificó la paz con los Zamoranos delante de las cámaras.

*Sinaí Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2015.

*Puedes ver el programa al completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.