Óscar Romero, inspector jefe de la Policía Judicial, sobre el crimen de Cartaya: "Tenemos claro que fue una emboscada"

Los cadáveres se encontraron en el interior de un pozo. La autopsia determinó que Samuel Vizcaya falleció a causa de un disparo, mientras que Manuel Bellido recibió numerosos impactos con un objeto contundente.

Samuel Vizcaya y Manuel Bellido son hallados en el pozo de una finca a las afueras de Cartaya. La autopsia confirma la violencia del crimen. Julia Fernández, médica forense, expone que Samuel presentaba "una herida por arma de fuego que penetra por donde está el corazón y sale por la parte posterior". Su muerte, como indica, habría sido inmediata.

En cuanto a Manuel, la autopsia, como expone la médico, determina que recibió varios impactos de un objeto contundente, "compatible con el hecho de que se haya usado el arma para golpearle".

Tras los hallazgos de la autopsia, los investigadores comienzan a reconstruir qué sucedió esa noche. Óscar Romero, inspector jefe de la Policía Judicial señala que tienen claro que sufrieron una emboscada. "Morillo atrajo las víctimas a la finca con la excusa de buscar droga, Pavón estaba escondido con una escopeta Beretta", cuenta.

Pavón, como indica el agente, dispara primero a Samuel creyendo que era 'El Sevillano'. Después, mataba a golpes a Manuel, con tal saña que rompió su escopeta. Para borrar la presencia de Samuel y Manuel, se llevaron el vehículo del primero a una zona cercana al cementerio de Huelva y lo quemaron. Con todas las pruebas, la policía detiene a José María Pavon y a José Antonio Morillo. En casa del segundo encuentran el arma del crimen: una escopeta de caza partida en dos.

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