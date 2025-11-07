Ahora

Es una vecina

"Ah, este guarro... lo ha hecho malamente": las palabras de la madre de un afectado por Paco 'el Bueno'

Una de las vecinas de Francisco ha afirmado en Equipo de Investigación que el gestor estaba "todo el día de viaje y de compras": "Llevaba una buena vida".

vecina paco bien

Equipo de Investigación ha hablado con una vecina de Paco 'el Bueno'. Con alguien que, además, es la madre de uno de los afectados por sus inversiones. "Ah, este guarro. Le conocía, es mi vecino. Lo ha hecho muy malamente. Ha estafado a muchas personas... eso no puede ser", ha expuesto.

"Está afectada la de al lado también. Yo le decía, ¿cómo tiene para tanto? Todo el día de viaje. Todo el día de compras, de bares... Una buena vida llevaba", ha explicado su vecina.

En ese sentido, ha hablado de la situación de su hijo: "No tiene el pobre ni para quedarse de pie y encima lo que le ha hecho. No quiero decir la cantidad, no quiero. Mi hijo no tiene nada, y le hizo sacarlo del banco".

Todo, en efecto: "Por eso no puede cobrarlo el pobre. Vi a mucha gente venir y estaba esto lleno todo el día. Todo el día".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Vox marca las negociaciones para el relevo de Mazón a un PP al que emplaza a decidir ya un nuevo candidato
  2. Junts insiste en que no van de farol frente a un Gobierno escéptico ante el órdago que Sánchez dice respetar
  3. Vender 20 millones de coches y hacer realidad los taxis autónomos: las condiciones de Tesla para que Musk reciba su billón de dólares
  4. Pulseras que vibran, botas que cuentan pasos y algoritmos que deciden tu ascenso: la distopía laboral ya está aquí
  5. Las (des)memorias del rey Juan Carlos, o cómo Franco murió en la cama, pero el franquismo en la calle
  6. Robabragas y reincidente: el modus operandi del acosador que tiene atemorizadas a dos jóvenes de Barcelona