"Ah, este guarro... lo ha hecho malamente": las palabras de la madre de un afectado por Paco 'el Bueno'

Una de las vecinas de Francisco ha afirmado en Equipo de Investigación que el gestor estaba "todo el día de viaje y de compras": "Llevaba una buena vida".

Equipo de Investigación ha hablado con una vecina de Paco 'el Bueno'. Con alguien que, además, es la madre de uno de los afectados por sus inversiones. "Ah, este guarro. Le conocía, es mi vecino. Lo ha hecho muy malamente. Ha estafado a muchas personas... eso no puede ser", ha expuesto.

"Está afectada la de al lado también. Yo le decía, ¿cómo tiene para tanto? Todo el día de viaje. Todo el día de compras, de bares... Una buena vida llevaba", ha explicado su vecina.

En ese sentido, ha hablado de la situación de su hijo: "No tiene el pobre ni para quedarse de pie y encima lo que le ha hecho. No quiero decir la cantidad, no quiero. Mi hijo no tiene nada, y le hizo sacarlo del banco".

Todo, en efecto: "Por eso no puede cobrarlo el pobre. Vi a mucha gente venir y estaba esto lleno todo el día. Todo el día".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.