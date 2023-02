León, Alexander, Jeronimo, Chris, Javier, Adams, Kingston, Frank o Louis... El reputado cirujano Guilherme Scheibe ha perdido la cuenta de las identidades falsas que circulan con sus fotos sin su permiso por la red, como aseguró en Equipo de Investigación en un programa de 2022 que laSexta vuelve a emitir este sábado.

Se han creado para llevar a cabo estafas románticas y cada día las víctimas se ponen en contacto con él. "La mayoría saben que no soy yo porque llegan a mi perfil real y se dan cuenta. Pero hay personas que creen que soy yo quien hace el perfil, que mi segundo trabajo es robar a mujeres [...] Recibo 400 mensajes al día de mujeres que dicen que les he estafado", denuncia.

"Cada vez que cojo el móvil hay un nuevo mensaje de alguien acusándome, 'ojalá te mueras', me han llegado a decir" [...] Es una locura, han pasado cuatro años y cada día hay más perfiles de gente que me escribe, se ha convertido en algo cotidiano. Me pone triste pensar cuántas mujeres han sido estafadas con esto", lamenta.

En cifras, según calcula Scheibe, las personas que le han suplantado la identidad han llegado a ganar "cientos de millones de dólares".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta vuelve a emitir este sábado.